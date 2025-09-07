Si Fest, lente sulle ’Geografie visive’

A Savignano, in un’edizione tutta nuova, la 34ª, torna per tre weekend consecutivi, il Si Fest, in programma dal 12 al 28 settembre. E’ un progetto dell’associazione Savignano Immagini, promosso dal Comune di Savignano, con la direzione artistica affidata a un comitato scientifico composto da Manila Camarini, Francesca Fabiani, Jana Liskova e Mario Beltrambini. Il tema è ’Geografie Visive’ che nasce come invito a ripensare il modo in cui abitiamo il mondo, non solo nello spazio fisico, ma anche nei luoghi della memoria, della percezione, dell’immaginazione. Il tema scelto per il 2025 si propone di mappare i territori visibili e invisibili dell’esperienza contemporanea, attraverso linguaggi fotografici che esplorano il paesaggio naturale, urbano e interiore.

Attraverso ’Geografie Visive’, Si Fest continua il suo lavoro di indagine culturale sul presente, raccogliendo e intrecciando sguardi provenienti da luoghi, storie e sensibilità diverse, in un momento storico che richiede ascolto, complessità e immaginazione. Dice il comitato artistico: "Viviamo un tempo in cui i confini si spostano, si sfaldano, si ridefiniscono, quelli tra uomo e ambiente, tra vero e artificiale, tra intimo e collettivo. Abbiamo scelto come tema ’Geografie Visive’ perché sentiamo l’urgenza di costruire nuove mappe, non per orientarsi, ma per comprendere. Ogni fotografia di questa edizione è una traccia: un frammento di paesaggio, una memoria incisa, una soglia che ci aiuta a leggere il presente e a immaginare il futuro". Continuano il sindaco Nicola Dellapasqua e l’assessora alla cultura Roberta Armuzzi: "Arriviamo all’edizione 2025 con una nuova direzione artistica che si radica in un tessuto di competenze nate e poi formate sul territorio. Questo non è un dettaglio. La fotografia è uno dei nostri linguaggi, di un’epoca di cui a Savignano siamo stati precursori. Ringraziamo chi è stato capace di iniziare questo percorso e portarlo fino ad oggi. Noi abbiamo il compito e l’orgoglio di sostenerlo. Anche l’edizione 2025 si muove nel solco di questa tradizione, accogliendo progetti su una riflessione profonda sul mondo che abitiamo e su come lo abitiamo con lo sguardo".

Ha aggiunto la consigliera regionale Francesca Lucchi: "Il Si Fest da oltre trent’anni porta nel nostro territorio la fotografia d’autore come strumento di conoscenza, di riflessione e di dialogo con il presente. La Regione Emilia-Romagna sostiene con convinzione questo festival perché rappresenta un esempio concreto di come arte, comunità e territorio possano crescere insieme, generando bellezza, attrattività e nuove opportunità. Savignano dimostra ancora una volta di essere una città che sa investire nella cultura come bene comune, e che grazie al lavoro condiviso con associazioni, istituzioni e cittadini diventa un punto di riferimento internazionale". Ingresso unico alle 16 mostre: 12 euro e 5 euro residenti di Savignano, gratuito under 14.

Ermanno Pasolini