Si Fest, vince il viaggio in Galizia

Carlos Folgoso Sueiro, classe 1982, galiziano, si è aggiudicato il premio Marco Pesaresi per la fotografia contemporanea 2025 con il progetto Beyond the lake. La giuria della ventiquattresima edizione del Premio Pesaresi, presieduta da Mario Beltrambini era composta da Manila Camarini, Francesca Fabiani, Jana Liskova, Federico Estol e Mara Sorrentino. Piazza Borghesi ha ospitato la proclamazione dei vincitori dei premi del 34esimo SI FEST. Il festival ha incoronato anche Camilla Pedretti, classe 2000, di Como, vincitrice del premio Portfolio "Werther Colonna" Si Fest 2025, con il portfolio A thousand times the fate of a cage, una testimonianza del suo soggiorno in Brasile e delle gabbie sociali che imprigionano come merli dalle ali recise. La giuria del Premio Portfolio Werther Colonna SI Fest 2025, composta da Fulvio Merlak (presidente di giuria), Mario Beltrambini, Bibi Portoghese, Filippo Venturi e Maria Cristina Bonfiglioli Colonna, ha decretato secondo classificato Andrea Bettancini, Cervia, classe 1966, Il rumore di fondo. Nel complesso il valore dei premi messi in palio dal festival è di 8 mila euro di cui 5 mila per il Premio Pesaresi e 3 mila euro, generosamente offerti dalla famiglia Colonna e dal Gruppo Ivas in ricordo di Werther.

Erano presenti alle premiazioni e ai saluti conclusivi, Nicola Dellapasqua sindaco del Comune di Savignano sul Rubicone, il comitato artistico, Simona Pesaresi, presidente di Savignano Immagini. Ha consegnato il premio Portfolio "Werther Colonna" Maria Cristina Bonfiglioli Colonna. Ha detto il sindaco Nicola Dellapasqua: "Il festival si conferma un incubatore di talenti. Attraverso i premi, cerchiamo il valore artistico e diamo opportunità a chi ha idee e sogni di dare il proprio contributo al rinnovamento e alla crescita della fotografia. Facendo un bilancio, con questa edizione abbiamo connesso il festival alla città, portando le mostre nei luoghi identitari in cui i savignanesi si riconoscono, mantenendo la qualità e la dimensione internazionale del festival. Un esperimento riuscito, che ci incoraggia a proseguire su questa rotta". Si Fest non si ferma. Tutte le mostre saranno visitabili il 20, 21, 27 e 28 settembre dalle 10 alle 20.

e.p.