Si festeggiano le donne tra le pagine dei libri

A Savignano sul Rubicone saranno i libri a offrire l’occasione per omaggiare la Festa della donna. Doppio l’appuntamento con le parole scritte, il primo oggi alle 21 nella Biblioteca Ragazzi, a cura del Gruppo di lettura che per la serata sceglie "I vagabondi" di Olga Tokarczuk, premio nobel 2018. L’accesso è libero. Il secondo appuntamento domani alle 20.30 alla Sala Galeffi con Zina Righi, autrice di "Una carta dal mazzo", Casa editrice italic, nuovo romanzo della scrittrice cesenate che presenterà l’opera dialogando con il poeta e scrittore Miro Gori. L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Savignano sul Rubicone. Per Zina Righi, laureata in filosofia, un passato da insegnante e da giornalista, questo è il secondo romanzo dopo "La grande menzogna", uscito nel 2012. Nel 2005 per Fara editore di Rimini aveva pubblicato un saggio sull’emigrazione italiana, intitolato "Il coraggio dei sogni". Protagonista del romanzo "Una carta dal mazzo" è Agata, una giovane preside trasferitasi da Milano a Savignano, che viene introdotta al gioco delle carte da un’anziana conoscente. Agata si appassiona, comincia a frequentare circoli e tornei e incontra tanti personaggi diversi e le loro storie, alcune allegre, altre dolorose. Il burraco, come una metafora della vita umana, si gioca secondo regole, tempistiche e movimenti precisi, un po’ come accade nella vita di Agata, costellata di intrecci ed eventi da sbrigliare.

Ermanno Pasolini