Si formano pastori e allevatori

Prati-pascolo e stalle per compagni di banco. Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, che ingloba anche una parte del territorio sud-ovest di Bagno di Romagna, organizzail secondo corso per formare allievi pastori e allevatori. Una scuola di formazione professionale per contrastare lo scarso ricambio generazionale, che colpisce anche questo settore della nostra agricoltura in particolare nelle zone montane. Sono già aperte le iscrizioni che scadono il 31 gennaio alla scuola per pastori e allevatori, promossa dal progetto Life ShepForBio, in partenariato con altri enti e associazioni. Anche per questa seconda edizione saranno disponibili otto posti (nel 2023 le domande furono quasi 170, provenienti da varie regioni ). Gli allievi allevatori saranno impegnati in lezioni teoriche e pratiche e in uno stage nelle aziende.