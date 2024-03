Si gira il sequel di ‘Est’. Piazza del Popolo, stadio e ippodromo sul grande schermo

"La Fontana Masini sì, per forza. Con successiva carrellata in via Zeffirino Re". Cesena torna a essere una città da film, grazie all’impegno e alla passione di Maurizio Paganelli e Andrea Riceputi e della loro casa di produzione ‘Strade dell’Est’, che nelle prossime settimane, con la regia di Antonio Pisu, inizierà le riprese di ‘Tornando a Est’, sequel dell’apprezzatissimo (e premiato anche a livello internazionale) film ‘Est Dittatura Last Minute’. Ieri mattina Pisu, Paganelli e Riceputi, insieme all’organizzatrice generale Adela Mara, alla direttrice di produzione Sara Grillini e al direttore della fotografia Adrian Silisteanu si sono spostati in diverse zone della città, per valutare al meglio i luoghi da immortalare durante le riprese.

"Questa volta - ha commentato Paganelli – Cesena comparirà in molte più scene rispetto al primo film, dove era comunque chiaramente visibile nella parte iniziale della storia. Torneremo di certo in piazza del Popolo, questa volta riprendendola libera dalle bancarelle del mercato ambulante che invece avevano caratterizzato il ‘primo capitolo’ e allargheremo il raggio alle zone limitrofe, da via Zeffirino Re, a viale Mazzoni, passando per Porta Fiume e la zona di San Bartolo. Ci sarà anche lo stadio Manuzzi, con un riferimento ai tifosi del Cesena e gireremo pure all’Ippodromo". Verranno ripresi anche diversi scorci di San Marino, mentre per gli ‘interni’ verranno utilizzati locali sia cesenati che a Mercato Saraceno. "Sempre a Cesena – ha aggiunto Paganelli – gireremo scene in luoghi ‘generici’, senza cioè una particolare connotazione legata alla trama, ma che chi abita qui probabilmente riconoscerà. Siamo entusiasti, sia sulla scia del grande riscontro ottenuto dal primo film, sia perché ormai contiamo i minuti prima dell’avvio delle nuove riprese. E’ un onore tornare a rendere omaggio alla nostra città". La data del primo ciack è già ufficiale: si comincerà il 7 maggio a Sofia, in Bulgaria, dove la troupe resterà fino a fine mese, per poi trasferirsi a Cesena, dove ci si rimetterà al lavoro dal 3 giugno fino indicativamente al 16-17. "A quel punto serviranno un paio di mesi di post produzione ed entro la fine dell’anno avremo il film pronto. Vedremo poi di individuare la data per la prima proiezione in base alle disponibilità delle sale. E’ ovvio per esempio che sotto Natale a farla da padrone sono sempre le ‘Major’". Il film manterrà l’approccio ironico del primo capitolo, con Lodo Guenzi, Jacopo Costantini e Matteo Gatta confermati nei ruoli dei tre protagonisti. Paganelli e Rieceputi ieri hanno anche incontrato l’assessore alla cultura Carlo Verona, per chiedere la disponibilità dell’amministrazione comunale a fornire appoggio tecnico (chiusura temporanea di strade, coinvolgimento della polizia locale per garantire la sicurezza della circolazione…) durante le riprese. "Il cinema è sempre sinonimo di grande fascino – ha concluso Pisu – Città come New York o Los Angeles devono tanta della loro fama alle pellicole che le hanno riprese. Vale, ovviamente con le dovute proporzioni, anche per Cesena. La scorsa volta l’entusiasmo della città era palpabile, contiamo di riportare le stesse emozioni".