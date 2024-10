Si inaugura la nuova gestione della piscina comunale

Oggi alle 11.30 Around Sport taglierà il nastro davanti all’ingresso della piscina comunale di Cesena, formalizzando l’avvio della gestione dell’impianto che verrà poi smantellato una volta che sarà ultimata la nuova struttura destinata a sorgere nelle immediate adiacenze e in relazione alla quale i lavori dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2025. Around Sport torna dunque a Cesena, la città dove è nata, e lo fa con l’esperienza maturata attraverso la gestione di diversi impianti natatori, sportivi e centri wellness distribuiti sul territorio, tra cui la piscina comunale di Forlì, quella di Cesenatico, il Seven Sporting Club, il parco acquatico di Atlantica, i Diamanti, lo sport Village di Gatteo e il parco avventura Around Adventures. Si avvia dunque una fase ponte, durante la quale i gestori avranno il compito di provare a rilanciare la struttura, anche attraverso un progetto di riqualificazione già avviato che prevede diversi interventi di modernizzazione dei locali come la tinteggiatura, l’inserimento di nuove aree fitness, la rinnovata sala corsi, un’ampia sala attrezzi munita di macchinari Technogym nonché un’ampia area dedicata agli allenamenti funzionali a circuito.

Nel corso della stagione ci saranno corsi di pilates, posturale, gag, total body, spinning, funzionale, mentre in piscina si svolgeranno corsi di nuoto per adulti e bambini, pallanuoto, nuoto artistico e nuoto agonistico. La giornata odierna si aprirà alle 9, con un ricco palinsesto di attività da poter provare gratuitamente: nuoto libero, corsi di acquatone, acquafitness, acquabike e acquacircuit, in palestra spinning, pilates, funzionale e cardiofitness. Verranno presentate anche esibizioni di nuoto artistico e un triangolare di pallanuoto.