Si indennizza anche il bollo auto. La Regione ha stanziato un milione

Da qualche giorno è possibile chiedere il rimborso del bollo auto da parte di chi, nei territori colpiti dall’alluvione del maggio scorso, ha dovuto rottamare la propria auto. La Giunta regionale ha approvato la delibera che, per l’anno d’imposta 2023, fissa il rimborso della tassa automobilistica già pagata nel 2023. Operazione per la quale è stato stanziato un milione di euro dal bilancio regionale.

Si tratta della prima applicazione della legge regionale sui sostegni agli alluvionati. "Ora è possibile chiedere il rimborso del bollo da parte di chi, a causa dell’alluvione, ha fatto demolire la propria auto – sottolinea l’assessore regionale al bilancio, Paolo Calvano –. Una scelta di buonsenso verso coloro che hanno subito gravissimi danni nei mesi scorsi e che ancora oggi aspettano risposte da parte del Governo. Come indicato nella legge ad hoc da poco approvata, stiamo continuando a mettere in campo tutte le azioni di nostra competenza per ripartire". Il provvedimento riguarda gli intestatari o utilizzatori di veicoli con residenza nei territori alluvionati e che consegnino il veicolo per la demolizione entro il 20 novembre (c’è, dunque, ancora un mese di tempo).

Per le richieste è possibile rivolgersi anche agli uffici dell’Aci (Automobile Club) Forlì-Cesena e alle delegazioni sul territorio: lo comunica la stessa agenzia.