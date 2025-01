Si insegna agli artisti come usare il corpo quando sono sul palco

Oggi e domani in due sessioni, alle 10.30 e alle 17.30, presso l’ex Bottega (cortile Auser) in corso Comandini 7 o vicolo Portaccia va in scena il workshop di teatro fisico "Il gesto danzato" condotto da Debora Renzi (nella foto). Si tratta di un occasione formativa per artisti, performer e allievi delle scuole di teatro, un percorso dedicato all’uso del corpo e dell’improvvisazione fisica come strumenti espressivi. Alla base del workshop di teatro fisico c’è l’improvvisazione come strumento compositivo.