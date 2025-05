Si insegna come diventare conduttori di gruppi di cammino

Proseguono le iniziative formative rivolte ai conduttori di gruppi di cammino. Il Dipartimento di Sanità pubblica organizza un corso gratuito di secondo livello per conduttori di gruppi di cammino per la salute sabato 10 maggio alla sala Volontà Romagnana in via Serraglio 16. Un secondo incontro, stesso luogo e stessa ora, sarà tenuto sabato 25 ottobre. Il corso è rivolto a persone che hanno partecipato ai corsi di formazione di primo livello e a conduttori di gruppi di cammino già attivi nel territorio.

La formazione in programma sarà una preziosa occasione per acquisire e consolidare abilità relazionali e organizzative utili ad avviare e mantenere un gruppo di cammino nel tempo, ascoltando anche le testimonianze di walking leader esperti e di walking leader riusciti ad avviare un gruppo da poco. Sarà inoltre l’occasione per condividere le progettualità di promozione dei gruppi di cammino nel 2025. Il cammino in gruppo è una preziosa opportunità per mantenersi attivi in compagnia. Per procedere all'iscrizione è possibile inquadrare il qrcode nel volantino, compilare il seguente link: https://forms.cloud.microsoft/r/RhvwSX2RDK , oppure scrivere a promosalute.fo@auslromagna.it , indicando le vostre generalità e numero di cellulare.