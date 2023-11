Si installa la fibra ottica a San Vittore

Nuovi interventi e azioni a favore degli edifici pubblici (scuole e palestre soprattutto) relativi ai settori dell’illuminazione pubblica, dell’efficientamento energetico e delle fonti energetiche rinnovabili. Lo scopo è di ridurre i consumi elettrici e le emissioni di Co2. Il progetto tuttavia ha anche una ulteriore finalità: estendere l’infrastruttura in fibra ottica Man (Metropolitan Area Network) implementando attività di miglioramento del comfort urbano nei parchi attraverso l’ampliamento della rete Wi-Fi e il potenziamento di servizi smart. "La copertura, garantita dai nuovi ‘access point’ che saranno installati in questi giorni a San Vittore – commenta l’assessora alla Sostenibilità ambientale Francesca Lucchi – consentirà a cittadini, turisti e studenti di collegarsi alla rete Wifi con facilità, gratuitamente e in tempi rapidi".