Si narra l’amore per la bici di Serra con i protagonisti del ciclismo

Con gli studenti dell’indirizzo turistico del Serra nei panni di Cicerone e l’istituto tecnico economico che ha preso in carico l’apertura della casa natale del letterato Renato Serra in viale Carducci a cui è intitolato, ripartono le aperture mensili al sabato sempre collegate ad eventi legati alla biografia dell’illustre cesenate morto in guerra sul Podgora il 20 luglio 1915.

Sabato 20 gennaio (15-18) sarà la volta di un’apertura con le visite guidate che metteranno al centro della giornata la proverbiale passione di Renato Serra per la bicicletta. "Per Serra la bicicletta era più di un mezzo di spostamento, ne aveva un vero e proprio culto –. afferma la coordinatrice dell’apertura di casa Serra professoressa Raffaella Martina –, così abbiamo deciso di correlare questo aspetto non trascurabile del suo vissuto con la modernità a di un territorio fucina di grandi campioni del ciclismo dal passato ad oggi e che annovera tra le sue fila frotte crescenti di ciclotrusti. Abbiamo invitato alcuni ospiti illustri del mondo del ciclismo".

Si tratta Manuel Belletti, ex ciclista su strada, Sandro Baldissarri, tecnico allenatore internazionale della Federazione ciclistica italiana, Riccardo Benzi, campione di Mountain Bike con la sua squadra e Raffaele Vicini dell’ azienda cesenate omonima.