Si parla di gestione sostenibile

Oggi si tiene un incontro nell’ambito delle iniziative sui temi della transizione energetica. L’appuntamento è questa sera, alle 20.30, nella sala convegni del Museo della Marineria sul porto canale, dove interverrà Massimo Migliorini, il quale è direttore commerciale di Exalto Energy & Innovation, per affrontare l’argomento con un taglio di interesse turistico. In particolare l’incontro è dedicato ad albergatori, balneari e titolari di pubblici esercizi, per comunicare l’importanza della gestione sostenibile, il risparmio e l’efficientamento energetico. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.