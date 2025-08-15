Si perde in spiaggia a 4 anni. Bimbo ritrovato dai poliziotti

Cristiano, un bambino di 4 anni, si è smarrito ed è stato ritrovato grazie alla polizia. È accaduto nella tarda mattinata di mercoledì, quando nei Giardini al Mare una volante ha incontrato una turista di 38 anni residente a Milano ed incinta di mesi, la quale era disperata perché lei e il marito 40enne non trovavano più il piccolo che stava giocando in spiaggia sotto l’ombrellone. Immediatamente sono partite le ricerche sulla base delle caratteristiche fisiche e sull’abbigliamento indossato dal piccolo al momento della scomparsa. Nelle ricerche, condotte a tappeto, sono stati coinvolti anche i bagnanti, il personale dello stabilimento e i salvataggi. Questo dispiegamento di forze ha dato il risultato sperato e, dopo brevi ma estenuanti ricerche sotto il sole, durate circa una ventina di minuti, gli agenti hanno notato in prossimità di un’area giochi di un altro stabilimento balneare, il bambino che corrispondeva alla descrizione fornita dalla mamma. Cristiano aveva percorso 200 metri da solo e quando i poliziotti lo hanno chiamato per nome, si è girato subito e gli ha chiesto perché lo stessero cercando.

La madre, pur al settimo cielo per aver ritrovato il figlio incolume, è parsa visibilmente scossa, in forte stato di agitazione, aggravato dalla sua condizione di gravidanza e dal caldo; è stata visitata dal personale sanitario del 118 e portata al pronto soccorso, dove è stata subito dimessa dopo i controlli. Mamma e papà hanno ringraziato calorosamente i poliziotti, mentre Cristiano, per niente spaventato, ha voluto posare con le divise e salire sulla volante della polizia. La famiglia ha poi fatto un giro sulla ruota panoramica, ospitata dal titolare Manuel Rambelli.

g.m.