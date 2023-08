Si perde sull’altopiano, salvato dopo 6 ore

Due sos da parte di altrettanti escursionisti. Mercoledì ha visto infatti gli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna (SAER) Stazione Monte Falco impegnati in una intensa giornata per raggiungere, in due distinti interventi in territorio di Bagno di Romagna, due persone. Un intervento per soccorrere una donna infortunata, un altro un uomo che aveva perso l’orientamento, durante una escursione a piedi, lungo sentieri tra boschi, foreste, ripide pareti rocciose. Il primo intervento, svoltosi in mattinata, ha avuto luogo in una zona boschiva che si eleva ad est all’altezza del centro abitato di Bagno. Durante una passeggiata una signora di Sàrsina è scivolata, riportando un brutto trauma ad una caviglia, che le ha impedito di proseguire la camminata. Sul posto è giunta una squadra del SAER, che ha immobilizzato l’arto, posto sulla barella la donna, trasportandola poi per circa 600 metri sino alla strada dove ad attenderla c’era l’ambulanza, che l’ha immediatamente portata al Bufalini di Cesena.

Il secondo intervento, ben più complesso, si è svolto nella zona dell’altopiano di Nasseto, che si trova a quota 800 metri alle falde della catena dei Mandrioli di Bagno. Un uomo, 64 anni, modenese, perdendo la traccia del percorso, si è ritrovato in una zona molto impervia e pericolosa. Dopo essere arrivato al rifugio-bivacco di Nasseto di Bagno ha proseguito l’escursione verso la zona chiamata "Abbeveratoio", situato a circa 700 metri dal predetto rifugio, infilandosi verso la profonda depressione del fosso del Capanno. Poco dopo, perdendo l’orientamento, si è ritrovato in una zona impervia nel bosco tra la fitta vegetazione, ripide pareti di roccia arenaria e su un pendio scosceso da cui era difficile tornare indietro in sicurezza. L’escursionista modenese ha chiamato il 118, la cui centrale operativa ha attivato la Stazione Monte Falco. Gli operatori del SAER, dopo aver trovato l’uomo, non senza difficoltà considerata la zona particolarmente impervia, lo hanno messo in sicurezza con un imbrago e legandolo alla corda, e tramite l’ausilio di tecniche alpinistiche, hanno calato e portato l’escursionista al sicuro sul sentiero. L’intervento molto difficoltoso è durato circa sei ore.

Gilberto Mosconi