Si presenta il progetto della Club House alla Malatestiana

L’associazione dei familiari ’Porte Aperte’ di Cesena, il Comune ed il Centro di salute mentale di Cesena hanno collaborato per far nascere una Club House, un insieme di spazi in cui tutti gli utenti sono visti come un partecipante attivo di valore, un collega o qualcuno che semplicemente ha qualcosa da condividere con il resto del gruppo.

Lunedì dalle ore 13.30 alle 16, nell’aula magna della Biblioteca Malatestiana di Cesena, Wladimir Fezza, fautore e referente del progetto Scacco Matto, insieme ad alcuni collaboratori e partecipanti esperti di Lugo, incontrerà gli utenti e le loro famiglie di Cesena per illustrare e condividere l’iniziativa. L’iniziativa è aperta a tutti.