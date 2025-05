Si presenta la mappatura degli edifici del Ventennio

Oggi alle, nell’aula magna della Biblioteca Malatestiana si terrà la conferenza-studio a cura del Dipartimento di Architettura dal titolo ‘Architettura e città a Cesena durante il Ventennio. Un’ipotesi di ricerca’. Interverranno, tra gli altri, l’assessore alla Cultura Camillo Acerbi e la Dirigente del settore Biblioteca Malatestiana e Cultura Elisabetta Bovero.

Nel corso del pomeriggio saranno illustrati gli esiti del primo anno di una ricerca in fieri sulla mappatura, conoscenza e documentazione del patrimonio urbanistico e architettonico del Novecento a Cesena, nell’ottica della sua tutela e valorizzazione. Condotto nell’ambito del corso integrato Storia e Restauro, tenuto dai professori Matteo Cassani Simonetti e Giulia Favaretto, del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Architettura dell’Università di Bologna, tale lavoro di ricerca rientra nell’ambito di un accordo di collaborazione tra il Dipartimento di Architettura, il Comune di Cesena e l’Archivio di Stato di Forlì-Cesena e, nel suo primo anno di attività, ha previsto l’avvio di un affondo sul periodo del Ventennio e sulle trasformazioni della città, in termini urbanistici e architettonici.