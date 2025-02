"Si può sempre essere perdonati"

Questo libro mi ha insegnato tanto. Mi ha insegnato che la vita ci dona tante occasioni, che possiamo essere perdonati degli errori, e però tocca a noi scegliere il bene. Faccio i complimenti a Carlo Collodi per aver scritto un libro così bello.

Pinocchio ha tradito Geppetto, che aveva fatto tutto per lui. Penso che quando il gatto e la volpe fecero sprecare i soldi a Pinocchio, questo si pentì, era così pentito che, all’osteria del Gambero Rosso, non mangiò quasi niente. Pinocchio poi fu contentissimo, anche Geppetto lo era ed era anche in gran forma, quando diventò un bambino vero. È il momento del perdono, per tutte le malefatte del burattino. La frase che mi è piaciuta di più e che ha detto Pinocchio quando era un bambino vero: "Com’ero buffo, quando ero un burattino!... e come ora son contento di essere diventato un ragazzino perbene!".

Nico Bisacchi , 2ªC

Scuola Savignano sul Rubicone