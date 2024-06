Si riaccende ’Rocca in concerto’. Musica live, libri e giovani band

Non solo concerti tributo e il contest R.C.Y.B. Rock Cover Young Band aperto alle giovani Band del territorio inaugurato l’anno scorso. Questa estate ci saranno altre novità nel palinsesto di Rocca in Concerto, che avranno come sempre protagonista la musica. La prima si intitola ’Libri che Suonano’: due presentazioni di libri di autori che animano il mondo delle radio musicali e ’L’ora di Musica: Rock n’ Roll high school’, due lezioni di musica tenute dallo storico e appassionato DJ e conduttore radiofonico Luigi Bertaccini che con il supporto di video storici e aneddoti inaspettati racconterà al pubblico alcuni momenti e protagonisti della storia del rock internazionale. Le serate saranno alla Rocca Malatestiana di Cesena in un contesto conviviale, nella zona ristoro e avvolti dalle mura medioevali.

I concerti della rassegna Rocca in Concerto 2024 invece inizianodomani con il concerto tributo ai Kiss della band romagnola Still Alive che ritorna dopo molti anni sul palco principale della Rocca Malatestiana di Cesena. Il secondo appuntamento giovedì 4 luglio, con Libri che suonano, presentazione di libri musicali di artisti, musicisti e scrittori di fama nazionale, protagonista della prima serata il famoso DJ di radio Capital Luca De Gennaro che presenta il suo libro “Generazione alternativa 1991-1995. Come la musica underground ha conquistato le classifiche e rivoluzionato il mercato”.

Venerdì 12 luglio, il secondo appuntamento delle tribute band con l’album “Born in the USA” di Bruce Springsteen, in occasione del 40nnale. Il progetto in co-produzione con l’Associazione Nebraska e Glory days in Rimini, festival di prestigio, vede protagonisti Daniele Tenca & The Glory days band, formazione composta da musicisti di grande spessore quali: Daniele Tenca (voce, chitarre, armonica), Lorenzo Semprini (voce, chitarre), Marco Ferri (batteria), Alessio Raffaelli (piano, organo, fisarmonica) e Andrea Montecalvo (basso, cori).

Il 16 luglio torna il contest R.C.Y.B. Rock Cover Young Band, giunto al secondo anno, rivolto alle band Under 30. La prima semifinale vedrà protagoniste le giovani band passate alle selezioni (bando con scadenza il 10 luglio sul sito roccacesena.it), la seconda semifinale sarà il 6 agosto, mentre la sfida finale delle due band vincitrici delle semifinali si terrà il 20 agosto, sempre sul palco della Rocca. Ingresso gratuito con possibilità per il pubblico di votare i gruppi preferiti.