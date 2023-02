Si riaccendono i fornelli della Cook Academy Tv

di Cristina Gennari

Non solo cibo, ma anche cultura, storie e racconti per un’esperienza culinaria a 360 gradi. Si riaccendono i fornelli di Cook Academy Tv, il format televisivo dedicato alla cucina prodotto dall’agenzia cesenate Expì. Oggi alle 18 su Teleromagna, al canale 14, sarà trasmessa la prima puntata dell’undicesima stagione del programma made in Cesena. La trasmissione andrà poi in onda su 20 emittenti, una per regione, in tutto il territorio nazionale, sul canale 518 di Sky e, via web, su Canaleuropa.tv. "Il format - rivela l’autrice e regista Claudia D’Angelo - continua ad avere successo perchè racconta l’italianità e tutto ciò che sta dietro al cibo. E poi è in grado di amalgamare anche i trend social, la comunicazione digitale e coinvolgere influencer e foodblogger, una scelta che premia in termini di audience".

Un appuntamento fisso che si rinnova dal 2013 tra storie di ricette, fornelli e cibi prelibati dai locali di Icook Taste & Share, al Montefiore di Cesena, fino al piccolo schermo. Protagonista assoluta, la chef e conduttrice Cristina Lunardini, in arte ‘La zia Cri’, conosciuta per le partecipazioni alla ‘Prova del Cuoco’ e a ‘È sempre Mezzogiorno’, accompagnata, nel salottino delle interviste, dalla nutrizionista Sara Biondi. In ogni episodio, poi, la zia Cri presenterà chef emergenti o in odore di stelle come Tommaso Fabio Mauro Gallo, della Nazionale italiana cuochi, il pasticcere Maurizio Santin, noto come ‘il cuoco nero’ o Daniele Reponi, re del panino gourmet. "Il programma è settimanale - spiega Rita Cicognani, ad di Expì -, sono previste 30 puntate da 24 minuti l’una che andranno in onda da febbraio a dicembre e, dopo la pausa estiva, da settembre a Natale. Una produzione importante, a cui si aggiunge una puntata extra con 6 foodblogger e influencer che si sfideranno tra loro".

Il progetto è in stretta sinergia con il territorio: a sostenere la trasmissione, in replica su Teleromagna anche il sabato alle 13 e il mercoledì alle 19.30, ci sono aziende agroalimentari locali tra cui Molino Spadoni, Centrale del Latte Cesena, Fumaiolo, Acqua Dolomia e Serena Wine.

E per la prima puntata che andrà in onda oggi, in una scenografia rinnovata, le ricette sono da leccarsi i baffi. "Proporremo piatti legati alla stagionalità - anticipa Cristina Lunardini - la puntata sarà dunque dedicata ai fritti di Carnevale".

Oltre a Cook Academy Tv, il programma di punta, sono tanti i format in arrivo prodotti da Expì: da Pizza Challenge, la sfida tra pizzerie dalla Romagna alla capitale, fino ad ICocktail, dedicato al mondo dei bartender, o ancora Le 2 in viaggio, racconti di cucina, sport e turismo sostenibile, e, in estate, Beach4Eat, il tour che porta le eccellenze gastronomiche in spiaggia.