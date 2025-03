Si ribalta con la Panda, 48enne ricoverata al Bufalini

Una donna è stata ricoverata al Bufalini per le conseguenze di un pauroso incidente stradale verificatosi nel pomeriggio di domenica scorsa. La Polizia Locale di Cesena è intervenuta nei pressi della rotonda Domeniconi, vicino a uno degli ingressi del centro commerciale ‘Montefiore’.

Erano circa le 13.50 quando due veicoli, una Fiat Multipla e una Fiat Panda, sono entrati in collisione. La Multipla proveniva da via Assano, mentre la Panda stava percorrendo via Leopoldo Lucchi in direzione Ravenna. A seguito dell’impatto, la Panda ha sbandato sulla destra, ribaltandosi completamente.

Intervenuti prontamente sia la pattuglia infortunistica della Polizia Locale che i sanitari del 118, che hanno prestato soccorso alla 48enne di Cesena, alla guida del veicolo che ha terminato la sua corsa fuori strada. La donna è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale ‘Bufalini’. Il conducente della Multipla, un 66enne di Cesena, è risultato illeso. Entrambi i veicoli viaggiavano a velocità moderata.

La dinamica dell’incidente è attualmente in fase di ricostruzione. Fortunatamente, a seguito di tutti gli accertamenti, la donna è stata dimessa in serata dall’ospedale.