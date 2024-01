Si ricicla l’olio per proteggere il mare

Ha uno stabilimento a Cesenatico l’azienda Sapi Green Oil, leader a livello nazionale nel settore della raccolta e rigenerazione di oli vegetali esausti. In uno dei territori dove da sempre c’è una grande sensibilità e un’attenzione particolare in merito alle tematiche ambientali, è presente una ditta che, oltre a rappresentare una interessante realtà imprenditoriale, svolge un ruolo fondamentale proprio per la tutela dell’ambiente e anche l’educazione alla responsabilità civica. Nella sola Cesenatico vivono poco meno di 26mila abitanti, ci sono 300 strutture ricettive (di cui 280 alberghi), 4 campeggi, 127 stabilimenti balneari, 100 fra ristoranti e locali, e poi bar, chioschi, rosticcerie, mense scolastiche e altre realtà dove si consumano ogni anno tonnellate di olio vegetale, che una volta utilizzato, deve essere smaltito correttamente. Se quest’olio che viene definito comunemente esausto, finisse nella rete fognaria e quindi in mare, causerebbe dell’inquinamento, come è avvenuto in passato quando non vi erano leggi e regolamenti per la tutela delle acque, che dettassero i criteri con cui trattare questo prodotto di scarto.

Per Cesenatico il mare è tutto, in quanto oltre alle tante aziende nel settore del turismo balneare, ci sono 80 pescherecci e un settore della ristorazione strettamente legato alla filiera ittica, per mantenere la quale occorre un mare pulito. La Sapi Green Oil ha tre stabilimenti in Emilia-Romagna, che sono situati a Cesenatico, a Castelnuovo Rangone in provincia di Modena e a San Martino in Rio in provincia di Reggio Emilia. L’azienda vanta un’ampia esperienza nella micro raccolta presso il settore Horeca, i principali gruppi della Gdo, la grande distribuzione organizzata, nazionali ed esteri, oltre ad esercizi commerciali produttori di quello che gli addetti ai lavori chiamano Uco (Used cooking oil), in tutta Italia. Inoltre Sapi Green Oil si offre come partner nella gestione operativa della raccolta privata ed urbana, collaborando attivamente con una vasta gamma di produttori di oli vegetali esausti, comprese le società municipalizzate e i comuni. Per svolgere il lavoro, la società ha una solida rete di depositi di stoccaggio che hanno la sigla R13 ed impianti di lavorazione R9, autorizzati alla gestione del rifiuto, permettono all’azienda di raggiungere anche le regioni più lontane e le aree geografiche più svantaggiate, garantendo un servizio di raccolta ugualmente efficiente in tutta la penisola.

L’azienda raccoglie e rigenera quotidianamente un vasto quantitativo di olio vegetale esausto, trasformando così un rifiuto in una materia prima alla base della produzione del biodiesel. In sostanza a Cesenatico si compiono importanti passi per garantire la salute delle acque e salvaguardare l’ambiente.

Giacomo Mascellani