"Si riconoscano i figli come risorsa"

Arturo Alberti, pediatra di lunghissimo corso, fondatore di Ong (Avsi, Orizzonti) che guardano ai Paesi dove ci sono più figli che risorse, esponente di spicco del mondo cattolico, non ha dubbi sulle ragioni della denatalità nel nostro Paese: "Discende da un problema culturale ed educativo. Le attuali generazioni stanno perdendo il significato del figlio come risorsa per la famiglia e per il mondo. Lo vivono piuttosto come un problema. Nel 1946, l’anno in cui sono nato, nell’Italia distrutta e ridotta in miseria dalla guerra, sono nati 1 milione e 480 mila bambini. Nel 2022 siamo scesi sotto la soglia dei 400 mila". Dunque la natalità non è legata alla ricchezza economica?

"Non solo, evidentemente . Il figlio era considerato la vera ricchezza anche nella cultura marxista e proletaria. La volontà di mettere in comune i valori, di condividere un cammino, di avere un cuore aperto al futuro, che guardava ai figli come parte fondamentale del percorso, è venuta meno sia nell’area socialista che in quella cattolici". Cos’è cambiato da allora?

"Oggi prevale una cultura individualista, incapace di pensare alla vita se non come benessere per se stessi. Una sorta di edonismo che esclude qualunque aspetto che preveda un qualche sacrificio. Tutto diventa ostacolo, non solo il figlio ma anche l’altro, il diverso. E’ una responsabilità di tutti, anche di questi politici che parlano troppo. L’emergenza educativa non riguarda solo la scuola, ma la concezione di sé e della realtà in cui si vive. Occorre che rinasca una cultura della relazione". Ma come si può stimolare questa cultura?

"Bisogna evitare che tutto venga inteso in termini economici. E’ il caso dei migranti. Si parla di esigenze di manodopera ma non è che chi arriva col barcone è pronto ad impegnarsi nella meccatronica. Bisogna trovare il tempo per l’accoglienza, la formazione, la lingua. Ma soprattutto il tempo di dare un valore alla vita, oggi, anche mettendo al mondo un figlio. Poi un aiuto economico ci vuole. Non ha senso che chi ha quattro figli guadagni quanto chi non ne ha neppure uno".

In sintesi?

"Occorre che i figli vengano riconosciuti anche dallo Stato come una risorsa. E la risorsa, se è tale, bisogna aiutarla a crescere. Ci vogliono anche soluzioni economiche, ma al centro resta una diversa cultura della vita. Se si comincia a guardare alla realtà con questi occhi qualcosa potrebbe cambiare".

