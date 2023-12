Si riflette al minipalazzetto sulla parità di genere

Andrà in scena domani alle 10 al minipalazzetto di Cesena una mattinata di confronto e riflessione sull’inclusione, la parità di genere e il contrasto alla violenza. Una tematica di grande attualità che cade ad una settimana esatta dalla giornata Internazionale contro la Violenza di Genere. Per cambiare cultura e promuovere luoghi di sport inclusivi per le donne, AiCS ha promosso il Mamanet come strumento di libertà, fortificazione e come leva di inclusione. L’evento è organizzato dal Comitato Provinciale AiCS di Forlì-Cesena in collaborazione con Apeiron, l’Asd AiCS Volley ed il contributo della Regione Emilia Romagna.