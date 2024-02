Si riparte domenica contro la Nottolini

I fatti fin qui messi sul tavolo dal neo confermato tecnico Cristiano Lucchi sono eloquenti. In particolare il primo, robusto, cambio di passo era arrivato nel girone di ritorno dello scorso torneo, quando la prima squadra cesenate era riuscita a collezionare nove vittorie sulle dodici gare disputate. Il trend si è confermato anche quest’anno quando, pur con una squadra rinnovata, il Volley Club Cesena targato Elettromeccanica Angelini, che scende in campo ogni weekend con cinque atlete sotto i vent’anni d’età, svetta al secondo posto in classifica, con all’attivo 10 vittorie e 2 sole sconfitte.

E ora, dopo la pausa del campionato, si riparte. Cesena inizierà il ritorno domenica 11 febbraio alle 17.30 tra le mura amiche del Mini Palazzetto in zona Ippodromo, dove riceverà la Pallavolo Nottolini. Le ospiti non se la passano bene, visto che fin qui hanno collezionato soltanto 8 punti, frutto di tre vittorie e nove sconfitte, un ruolino di marcia che vale il penultimo posto, in una posizione diametralmente opposta a quella delle cesenati, appunto seconde.