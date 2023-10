Si schianta contro un bus. Muore un uomo di 81 anni

Era al volante di un mezzo della sua azienda, con l’adesivo attaccato alla portiera come biglietto da visita di un mondo nel quale fin dagli anni Ottanta aveva avuto un ruolo da protagonista. E lì, mentre guidava lungo la via Romea, poco dopo lo svincolo dell’E45 di Borgo Paglia in direzione San Vittore, ieri pomeriggio una decina di minuti prima delle 15, Natale Proto, ottantunenne ravennate, è rimasto vittima di un tragico incidente stradale. L’uomo era tra i soci fondatori della Manuten Comic, azienda ravennate che opera nel settore della metalmeccanica e delle manutenzioni industriali, progressivamente cresciuta negli anni fino a diventare un importante punto di riferimento del settore nel nostro territorio. Le ragioni che hanno portato alla tragedia sono ancora al vaglio delle pattuglie della polizia locale di Cesena intervenute sul posto per occuparsi dei rilievi del caso. Anche se in questa fase in relazione alla dinamica non si può certo parlare di certezze, una delle ipotesi più accreditate e che dovrà comunque essere suffragata da ulteriori riscontri nelle prossime ore, sarebbe quella di un malore che avrebbe colpito l’uomo. Il furgone stava viaggiando in direzione di San Vittore e il conducente avrebbe perso il controllo proprio nel momento in cui sulla corsia opposta transitava un autobus di Start Romagna, a bordo del quale c’era solo il conducente. L’urto è stato inevitabile. I sanitari giunti sul posto però purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, trovato all’interno dell’abitacolo, al posto di guida. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che durante le fasi di soccorso hanno rimosso anche il parabrezza dell’autobus. Il conducente del mezzo pubblico ha riportato escoriazioni e ferite ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. Il tratto di strada interessato dall’incidente è rimasto chiuso al traffico per oltre due ore, per consentire la rimessa in sicurezza della carreggiata e la rimozione dei veicolo coinvolti.