Si smantella il sottopasso di viale Oberdan

Rientrano nel progetto di ripristino dei marciapiedi i lavori avviati in questi giorni in corrispondenza del sottopasso di viale Oberdan, sostituito da un attraversamento pedonale con centralina semaforica a chiamata. Dopo essere intervenuti nelle vie Violone di Gattolino, dal civico 83 al 155, Malatesta Novello, da Porta Montanara alla via Garampa, Spoleto (San Vittore) e Frassati (San Carlo), per un importo complessivo di 150 mila euro, l’amministrazione comunale ha assegnato anche i lavori di chiusura del sottopasso pedonale in viale Oberdan.

"L’intervento, eseguito dalla Ditta Mattei srl di Verucchio e che sarà concluso in tempi brevi – informa la giunta – consiste nella demolizione dei parapetti di accesso in ferro, predisposizione di una botola ispezionabile, che consentirà eventuali operazioni di verifica, e riasfaltatura dell’area. La chiusura del sottopasso è motivata da criticità dovute alla presenza di radici che causano danni alla pavimentazione. Per questa ragione, il percorso è stato sostituito da un attraversamento pedonale in superficie che collega ora le due parti della strada e che consente a pedoni e ciclisti di transitare in piena sicurezza. Sono stati conclusi anche i piccoli interventi di ripristino delle pareti esterne nel sottopasso Cavour".