Si sono ritrovati i 53 ex scolari di elementari e medie nati nel 1975

Si sono ritrovati in 53 i nati nel 1975 e che hanno frequentato le scuole elementari e medie a San Mauro Pascoli (nella foto). La serata si è svolta al bar Berardi accanto allo stadio comunale Macrelli per un’apericena dalle 19 alle 24. C’erano: Andrea Baldinini, Simona Bersani, Marco Bertozzi, Alessandro Bianchi, Stefano Bianchi, Elena Campidelli, Omar Carlini, Federica Carnaroli, Francesco Celli, Massimo Chiari, Gianluca Ciorciari, Denise Cicognani, Roberto Del Gatto, Marco D’Erasmo, Lorenzo Donati, Denis Ermeti, Vincenzo Fiuzzi, Oscar Gennari, Serena Ghirardi, Matteo Giannini, Paolo Giorgetti, Maddalena Giovagnoli, Chiara Gori, Ermanno Marconi, Fabrizio Marzocchi, Cristian Mazzotti, Renato Mazzotti, Raffaella Montemaggi, Athos Muratori, Eva Neri, Andrea Nicoletti, Raica Nieri, Romina Pazzaglia, Moira Pieroni, Claudia Pozzi, Michela Renzi, Fabio Ricchi, Nicola Semprini, Chiara Tardugno, Monica Tardugno, Deborah Ugolini, Romina Urbinati, Alex Vendecchia, Sandra Vernocchi, Devis Virgili, Stefania Volpe, Fulvio Zambianchi, Milena Zicchetti, Sara Zoffoli, Ilaria Zozzi. La serata, organizzata da Nicola Rocchi, Lisa Zamagni e Massimo Marziari, è trascorsa sul filo dei ricordi degli anni ‘80.

e. p.