Si spengono i monumenti per il clima

Il Comune aderisce al ’Wwf Earth Tour’ con lo spegnimento simbolico della faccia della Biblioteca in piazza Ciceruacchio e del Museo della Marineria in via Armellini, dalle 20.30 alle 21.30 di sabato. E un piccolo gesto di sensibilità per mostrare attenzione al tema del cambiamento climatico. La chiamata del Wwf è rivolta a ogni cittadino e l’Amministrazione con questo gesto si vuole assumere la responsabilità di agire nel concreto per arrivare a un’azione comune. Il Comune aveva aderito anche lo scorso anno.