Si spengono le stelle in riviera In trent’anni ’spariti’ 90 hotel

La riviera vede diminuire progressivamente il numero degli hotel, tuttavia non tutto è considerato negativo, perchè contestualmente è in atto anche un lento ma progressivo miglioramento delle strutture ricettive esistenti e ce ne sono anche di nuove molto apprezzate dai turisti. Nella costa di Forlì-Cesena a Cesenatico negli anni ’90 c’erano 350 alberghi e circa 400 strutture complessive, tenuto conto delle colonie, case per ferie, case vacanza, campeggi e altre attività. Oggi a Cesenatico gli alberghi sono 280, come ci dice Simona Bonoli, direttrice di Adac Federalberghi, quindi una settantina in meno rispetto a trent’anni fa, e le cause sono molteplici, anche se alla base c’è una redditività delle aziende sempre più bassa, la difficoltà a coprire eventuali investimenti di riqualificazione e spazi dove oggettivamente è difficile se non impossibile offrire i servizi chiesti dai turisti di oggi. Hanno chiuso molte piccole strutture a una o due stelle, che non riescono a sostenere i costi per essere in regola con le norme antincendio e di sicurezza, ma anche realtà importanti, come l’Hotel Pino, serrato da quindici anni per dissapori tra i vecchi proprietari e gli affittuari, il mitico Hotel Bologna della famiglia Veneri che ospitava tanti turisti stranieri ed era aperto da marzo ad ottobre, e, sempre sul lungomare, l’Hotel Centrale, l’Hotel Sintini e il meuble Delvecchio. Questi alberghi prima o poi riapriranno dopo radicali interventi di ristrutturazione, mentre è diverso il caso delle pensioncine con poche camere, perchè si prefigura un futuro con un ritorno al passato. Molte piccole pensioni a una o due stelle, sono state ricavate dagli ampliamenti di abitazioni, tant’è che hanno spazi esterni esigui.

Ebbene il nuovo Pug, il Piano urbanistico generale, a Cesenatico consente di trasformare in residenziale gli alberghi con meno di 15 camere e chiusi almeno dal 2018, quindi potranno ritornare ad essere delle abitazioni. Leandro Pasini, presidente di Adac Federalberghi, l’associazione che a Cesenatico conta oltre 200 soci, fotografa una situazione in evoluzione: "Il mondo è cambiato sotto tutti gli aspetti, incluse le abitudini in vacanza, la percezione del cliente ed il ricambio generazionale della nostra categoria. Purtroppo le strutture piccole se non diventano delle belle bomboniere, sono destinate a chiudere perchè non possono rimanere sul mercato; ma non è tutto negativo, c’è ancora tanto da fare, ma in futuro avremo meno alberghi ma più belli e moderni. Il fenomeno dei B&B è la naturale conseguenza di quanto sta avvenendo negli ultimi anni, ma non penso che sarà un successo".

A Gatteo Mare un tempo c’erano 100 hotel, mentre oggi ce ne sono circa 80, in un contesto che preoccupa, come ammette Massimo Bondi del Gatteo Mare Summer Village: "Gli alberghi stanno calando e molti vengono trasformati in B&B perchè non riescono a sostenere i costi della cucina e hanno grandi difficoltà a reperire il personale. Inoltre si sono perduti molti negozi e anche ristoranti; non sono segnali positivi ed è difficile trovare una soluzione per invertire questa tendenza". A San Mauro Mare la situazione è cambiata di poco, perchè a fronte di alcuni alberghi lontano dal mare che hanno chiuso, ci sono nuove realtà nate di recente. Oggi qui le strutture ricettive sono 40 di cui 32 alberghi. Paolo Togni, presidente dell’associazione Mare Futuro, commenta così la situazione: "Alcuni negli ultimi anni non hanno aperto, altri sono in ristrutturazione, ma il prossimo anno riaprirà l’Alexander e anche a San Mauro Mare sono nati nuovi B&B ed il fenomeno aumenterà".

Giacomo Mascellani