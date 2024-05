Si svela ‘La mappa del Pirata’. Pellizzari sui luoghi di Pantani

"La mappa del Pirata - Guida sentimentale ai luoghi di Pantani", è il libro scritto da Giacomo Pellizzari per Cairo Editore, che sarà presentato mercoledì 15 maggio alle 18.30 al Museo della Marineria di Cesenatico. Finalmente (è proprio il caso di dirlo), c’è un libro sul grande campione che non parla soltanto della sua morte, delle indagini e dei complotti. Nella contro copertina si parte dalla fine, da quel maledetto 14 febbraio 2004, quando una telefonata dal Residence Le Rose di Rimini avvisa che c’è un corpo a terra in un appartamento. È Marco Pantani, il ciclista più popolare, capace di entusiasmare l’opinione pubblica come mai nessuno dai tempi di Coppi e Bartali. Ma in queste pagine c’è la volontà di ricordare l’uomo e il campione, perchè quando vinceva il Giro d’Italia e soprattutto il Tour de France, l’Italia intera si fermava, come per Alberto Tomba nello sci o Valentino Rossi nel motociclismo. Si abbassavano le serrande, si correva a casa da scuola in tutta fretta e si accendeva la tv. C’era un eroe da vedere. A vent’anni dalla sua morte, questo libro vuole rendere omaggio al suo mito nel modo più genuino e insieme originale, cioè in sella a una bicicletta. Non è una biografia come se ne sono lette tante e non è l’ennesima indagine-scoop sulla sua fine tragica e tantomeno un racconto delle sue imprese. Pellizzari racconta infatti la storia dei suoi luoghi, in un lungo vagabondaggio attraverso le sue strade. È una guida appunto sentimentale, per chi non lo conosce ancora e per chi lo conosce e lo ha amato, ma potrebbe scoprire qualcosa di diverso. "Per me è un modo per sentire Marco ancora vivo _ dice l’autore _, tant’è che ho voluto visitare i suoi luoghi, nel vento, tra gli alberi, nelle rocce, sul tornante di una montagna a duemila metri d’altezza; ho parlato anche con i familiari e gli amici. Per questo ho pensato ad un atlante completo dei luoghi simbolo dove non si può che pensare a lui, appunto una mappa per pirati in cerca di tesori da scovare". L’incontro di mercoledì aperto a tutti, è anche l’occasione per conoscere Giacomo Pellizzari, uno scrittore e giornalista innamorato del ciclismo. Possiede quattro bici e sempre pedalando in precedenza aveva scritto già otto libri, che sono Ma chi te lo fa fare? Sogni e avventure di un ciclista sempre in salita, Il carattere del ciclista, Storia e geografia del Giro d’Italia, Gli italiani al Tour de France, Generazione Peter Sagan, Il ciclista curioso pubblicato insieme all’ex CT della nazionale italiana Davide Cassani, Tornanti e altri incantesimi, Itinerario Felice: da Bergamo a Brescia lungo le strade di Gimondi. Pellizzari è stato direttore editoriale di Bike Channel su Sky, ha scritto per quotidiani e numerose riviste di ciclismo italiane e straniere.