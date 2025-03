Si vota il ‘Miglior barista’. Una pioggia di tagliandi

Come rinunciare la mattina a una buona e fumante tazza di caffè? Impossibile, per molti, resistere a un invitante caffè consumato in uno dei tanti accoglienti bar cesenati. E, per sostenere il rapporto tra clienti e baristi, riparte, per il secondo anno di fila, l’iniziativa del ’Miglior barista’. Al via il ‘referendum’ del Resto del Carlino che porterà a decretare il ’miglior o la migliore barista’ del comprensorio cesenate. A decidere chi meriterà il titolo, saranno come sempre i nostri lettori, che potranno partecipare alla nostra iniziativa votando il loro barista preferito attraverso il tagliando che sarà pubblicato i prossimi giorni sulle pagine del nostro giornale. L’iniziativa andrà avanti per due mesi e mezzo fino al 15 giugno, quando il ’re’ o la ‘regina’ del nostro gioco avrà finalmente un volto e un nome. Una sorta di referendum, e allo stesso tempo un divertente gioco, che vuole fungere da sprone e riconoscimento per una categoria professionale che svolge un ruolo cruciale nella vita sociale della comunità. Partner della nostra iniziativa sarà, anche quest’anno, Confesercenti. Sostiene la kermesse anche Estados Caffé.

Tutti i lettori possono dare il loro contributo inviando il tagliando tutti i giorni (tagliando che sarà pubblicato sulle pagine del Resto del Carlino). Basterà compilarlo e recapitarlo (anche direttamente nella cassetta delle lettere o inviandolo per posta) alla redazione del Resto del Carlino di Cesena, in via Piave 165.

L’edizione dello scorso anno si è conclusa con un podio tutto al femminile. Tre bariste cesenati si sono ‘date battaglia’ a suon di tagliandi, e si sono aggiudicate il titolo di ’migliori bariste’. Sorprese ed entusiaste, le tre bariste premiate, hanno ricevuto una vera e propria ‘pioggia’ di tagliandi, e sono state apprezzate dai clienti per la loro professionalità, la simpatia, il garbo, la gentilezza e le belle maniere.

La prima classificata, come miglior barista dello scorso anno, è stata Virginia Calandrini (Chiosko Savelli); al secondo posto Sara Cammisa (Caffetteria Al Mondo); e terza classificata Ilaria Ricci (Bar Pasticceria Olivi).

E anche quest’anno si torna alla ‘ricerca’ del ’Miglior barista’ di Cesena e dintorni con il nostro gioco che premia i pubblici esercizi di Cesena e del comprensorio cesenate. Un’iniziativa accompagnata da un grande entusiasmo che caratterizza questa competizione. E allora, come sempre: ’Vinca il migliore, o la migliore!’.

Annamaria Senni