"Si vuole sempre più libertà"

Tiziana Maniscalco ha 48 anni ed è sposata da 29 anni. "Sono molto contenta della mia vita matrimoniale e se tornassi indietro farei gli stessi passi. Abbiamo un figlio di 27 anni e uno di 31 e la nostra famiglia è molto unita. Le coppie si sposano sempre meno perché sta tramontando la pazienza e si vuole più libertà. Non ci si sopporta più e non ci si supporta più. Io dico sempre che la perfezione non esiste e non è possibile trovare l’uomo o la donna perfetta. Se si analizzano dieci motivi per stare assieme, e si scopre che sette sono positivi e tre sono negativi, bisogna andare avanti nel matrimonio, perché nessuno è perfetto. E invece manca lo spirito di sopportazione."