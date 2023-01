Siamo Longiano: "Sarà un anno di ascolto e lotta"

di Ermanno Pasolini

Un’attività consiliare ’attenta e intensa’ è quella svolta nel 2022 dichiarata dal gruppo di minoranza ’Siamo Longiano’ e presentata al Bar Smile di Budrio. Dicono i consiglieri di minoranza Matteo Venturi, Patrizia Ronchi, Lorenzo Spada e Gianfranco Gori: "Nonostante il Consiglio comunale venga convocato solo per ratificare decisioni già prese dalla Giunta, il nostro non è mai stato un ’no’ a priori, come vorrebbe far credere la maggioranza. Alle delibere abbiamo votato 13 volte a favore, ci siamo astenuti 16 volte e 7 volte abbiamo votato contro. I voti contrari sono stati tutti di natura politica: non abbiamo approvato le linee programmatiche della maggioranza, la sottrazione di risorse già stanziate per riqualificare la fontana di Budrio, il terzo stralcio dei lavori nel centro storico e l’aumento delle tasse in un momento difficile per cittadini e imprese".

’Siamo Longiano’ rivendica anche un’azione propositiva: "Mentre il gruppo di maggioranza si è limitato a produrre un solo ordine del giorno in sei mesi, come gruppo di minoranza abbiamo presentato 5 mozioni, 5 interrogazioni e un’interpellanza. Delle nostre mozioni sono state approvate quelle relative alle dirette streaming dei Consigli comunali e all’intitolazione di uno spazio o di un bene pubblico a Ilario Fioravanti. Sono state respinte quelle in cui si impegnava l’Amministrazione comunale a migliorare la propria comunicazione con i cittadini, a conferire un riconoscimento pubblico al pugile Signani e allo chef Faccani e a potenziare le corse degli autobus sul territorio comunale. Da questa mozione è poi scaturita una raccolta firme che è ancora in corso. Nelle interrogazioni e interpellanze abbiamo chiesto di fare luce sui notevoli ritardi subiti dai lavori nei giardini pubblici in centro, sulla situazione della Ragioneria e dell’Ufficio tecnico del Comune, sulle linee di finanziamento Pnrr, sui parchi pubblici di Badia e Budrio, sulla partecipazione al progetto di forestazione urbana e sullo stato della banda ultra-larga e della digitalizzazione nel territorio comunale".

Oltre all’attività formale in Consiglio la minoranza si è fatta carico di alcune problematiche dei cittadini presentandole agli uffici o agli assessori competenti: "Un’attività di presenza sul territorio e di ascolto che nel 2023 vogliamo ’istituzionalizzare’ attraverso l’avvio, da domani, di un punto di ascolto per il cittadino. Sarà attivo il primo sabato di ogni mese, senza appuntamento, dalle 10 alle 12, presso il Bar Smile di Budrio. Sarà possibile anche contattarci al 349 3603602 o alla mail [email protected] e concordare un appuntamento".