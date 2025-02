’Siamo Longiano’, si è dimesso il consigliere Gori

Si è dimesso il consigliere di minoranza Gianfranco Gori, della lista ’Siamo Longiano’. Al suo posto subentrerà Stefano Mantani, dopo la rinuncia, per motivi personali, di Giulia Zamagni. Ha detto Gianfranco Gori: "Ho proposto l’alternanza per permettere ad altri componenti della lista di vivere l’esperienza del consiglio comunale giunti a metà del percorso di questa nuova amministrazione. Per me è stato un periodo molto formativo per capire dinamiche e modus operandi. Per una mia scelta coerente, già annunciata in campagna elettorale, ho preferito dimettermi e partecipare come osservatore, evitando inutili e improduttive querelle. Ritengo che i miei colleghi, Venturi, Spada e Ronchi stiano partecipando con zelo ed energia portando in sede di consiglio problematiche irrisolte e richieste degli elettori. Sosterrò la lista fino alla fine del mandato e sto già pensando alle prossime elezioni che mi vedranno nuovamente presente con nuove e brillanti idee, sicuro che i longianesi apprezzeranno". Riguardo all’attuale amministrazione di centrosinistra: "Longiano merita di più, molto di più, a partire da una amministrazione capace di dialogare, di mantenere le aspettative, di valorizzare le risorse locali e di rispettare tutti i membri del consiglio, cosa che non ritengo succeda al momento. Credo altresì che l’amico Stefano Mantani possa portare nuova linfa e un ottimo supporto".

e. p.