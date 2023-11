’Siamo Longiano’ su WhatsApp. Poi l’attacco su verde e decoro

Il gruppo consiliare di minoranza "Siamo Longiano", fra i primi del territorio, ha aperto un canale WhatsApp. Lo annunciano i consiglieri comunali Matteo Venturi, Lorenzo Spada, Patrizia Ronchi e Gianfranco Gori, che spiegano: "Per iscriversi è sufficiente raggiungere il link https:tinyurl.comSiamo-Longiano e seguire le istruzioni. Per conoscere le ultime novità, sarà poi sufficiente entrare nella sezione "aggiornamenti" e scegliere "Siamo Longiano"". Periodo molto intenso per il gruppo che, appellandosi a un articolo poco sfruttato del regolamento comunale, ha richiesto e ottenuto lunedì scorso la convocazione del Consiglio comunale. Tutti i punti all’ordine del giorno (una mozione e tre interrogazioni) sono stati presentati dalla stessa minoranza. Ha detto il capogruppo Matteo Venturi: "Riteniamo il Consiglio comunale luogo privilegiato di confronto. Per la Giunta pare essere solo una formalità per ratificare decisioni già prese, da convocare solo quando ci sono scadenze tecniche da rispettare".

Primo punto all’ordine del giorno una mozione sul decoro urbano. La minoranza ha chiesto di inserire nel Regolamento di polizia urbana il divieto di consumare bevande contenute all’interno di recipienti in vetro o lattine, in tutti i parchi e giardini comunali e nelle aree limitrofe agli accessi delle scuole e dei luoghi di culto. La mozione è stata bocciata dalla maggioranza, specificando che la segnalazione poteva essere indirizzata alla commissione consiliare di riferimento che avrebbe affrontato la tematica in modo più approfondito. Discusse poi tre interrogazioni. Nella prima la minoranza ha chiesto lumi sulla chiusura prolungata del giardino Bianchi, nel centro storico, dove si era formata una buca nel manto erboso a seguito dell’evento alluvionale dello scorso maggio, con tanto di richiesta allo Stato di 100mila euro per il ripristino. Continua Matteo Venturi: "La nostra interrogazione è stata protocollata il 18 ottobre. Il 27 ottobre è arrivata l’ordinanza di parziale riapertura dello spazio pubblico, con la motivazione che dall’indagine è emerso che rimane decisamente remota la possibilità di eventuali nuovi crolli".

Il consigliere Lorenzo Spada ha poi chiesto aggiornamenti sul problema delle esalazioni maleodoranti causate da un’azienda di Ponte Ospedaletto. Il sindaco Mauro Graziano ha riferito che, stando a quanto riportato da vari cittadini, la situazione è migliorata e che il Comune continuerà a monitorare il problema con la collaborazione del quartiere. All’ultimo punto all’ordine del giorno, Patrizia Ronchi ha chiesto se sarà ripristinato il servizio di spazzatura delle strade da parte dei ragazzi della comunità "Papa Giovanni XXIII" di Balignano, interrotto da diversi mesi. Il sindaco ha risposto di no. Ha replicato la consigliera Patrtizia Ronchi: "Le Amministrazioni precedenti sono sempre riuscite a trovare una convenzione per la spazzatura. Per i ragazzi della Comunità era un’attività che li portava a essere in contatto con i cittadini. Non poterli vedere nel lavoro quotidiano che hanno sempre svolto dispiace. È una perdita dal punto di vista del decoro, dato che le strade sono più sporche, ma soprattutto dal punto di vista umano".