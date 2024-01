"Siamo oberati di lavoro e burocrazia". Cau, ok dei dottori di medicina generale

A cosa servono i medici di medicina generale se ora per un mal di pancia si può correre ai Cau (Centri di assistenza urgenza)? I medici di famiglia non si sentono sminuiti al confronto con i Cau? E’ più o meno questo il refrain che balza di bocca in bocca nelle difficoltà di districarsi in una medicina di cure primarie che diventa sempre più tentacolare. Del resto i bisogni si sono fatti complessi e la risposta lo è ancora di più. Ma, se vale per tutti il responso del vice presidente dell’Ordine dei medici di Forlì Cesena, il dottor Giangaleazzo Pascucci (recentissimo pensionato dopo una vita da medico di famiglia), le perplessità non vengono dai medici di medicina generale e la rivoluzione indotta dai Cau è promossa: "Una buona idea della nostra Regione".

"I Cau - puntualizza il vice presidente dell’Ordine dei medici - devono servire ad intercettare i bisogni dei cittadini che presentano codici di gravità media soprattutto fuori dagli orari del medico di famiglia". Ecco il punto: è sufficiente la disponibilità dei medici di medicina generale o ci sono vuoti che spingono verso i Cau? "I MMG devono assicurare una disponibilità ambulatoriale in base al numero dei propri assistiti: almeno 1 ora alla settimana ogni cento. Dunque un minimo di 15 ore settimanali per chi ha 1500 assistiti. Ossia 3 ore distribuite sui 5 giorni la settimana". Figuriamoci (anche se nella realtà appare improbabile) se quei cento si trovassero ad avere un problema tutti insieme. "Ma la disponibilità fisica - puntualizza il dottor Pascucci - non conclude l’impegno, si associa al rapporto attraverso il telefono e alla messaggistica, ossia posta elettronica e scambi attraverso sms, WathsApp, Messenger, Telegram, e ad un mare di incombenze burocratiche, prescrittive e di lettura degli esami a distanza, spesso anche solo per rassicurare i pazienti, che richiedono impegni totalizzati. La disponibilità attraverso elettronica è stata aumentata per norma durante il Covid e non è mai stata ritirata. Non conosco colleghi che lavorino solo 3 ora al giorno, ce ne sono tanti il cui impegno supera le 7/10 ore al giorno".

"Tutto il lavoro intorno alle patologie croniche della popolazione che invecchia - rimarca Pascucci - non va ai Cau ma resta in carico ai medici di medicina generale, il cui lavoro è spesso disconosciuto. Chi continuerà ad occuparti si diabete, ipertensione, dismetabolismo, artrosi, disturbi digestivi, se non i medici di famiglia? Ci sarà poi da confrontarsi con la telemedicina, per la quale la nostra regione sta già organizzandosi, che competerà anche ai Mmg".

Elide Giordani