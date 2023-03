Siamo più soli dopo l’esperienza della pandemia Ma la vita è poca cosa se non vinciamo la paura

"Voltati e affronta l’ignoto" canta David Bowie in ‘Changes’. Di fronte alla complessità del presente queste parole risuonano anche oggi per noi come un’esortazione a trasformare l’incertezza in una spinta preziosa verso il cambiamento, verso la creazione di nuove prospettive. Ogni generazione è costretta a gestire l’ignoto, anche se qualcuna sembra esserlo più delle altre. La sensazione diffusa, dopo una successione di crisi economiche, una pandemia, la guerra, la questione climatica, la tragedia del traffico di migranti, è quella di un disordine globale. Che fare? La nostra generazione sembra a volte paralizzata dall’estrema incertezza e dalla paura. La libertà non va intesa però come un valore strettamente individuale, non può realizzarsi se non in mezzo agli altri. Il dramma di Newton è anche il nostro. Non è necessario essere extraterrestri per soffrire l’isolamento, il senso di emarginazione, la paura. L’esperienza della pandemia, l’isolamento forzato hanno cambiato il nostro stile di vita spingendo molti di noi a rinchiudersi sempre più nelle proprie stanze, al riparo dai rischi delle relazioni sociali, protetti dalle mura domestiche. Ma la vita è poca cosa senza il rischio dell’altro, senza solidarietà. La poesia di Emma Lazarus è scolpita sulla Statua della Libertà incita ad aprire le menti all’ignoto, a navigare l’incertezza vincendo la paura, nella consapevolezza che nessuno si salva da solo.