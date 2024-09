"Siamo pronti per governare"

Oltre duecento esponenti e simpatizzanti del centro destra, hanno gremito la terrazza ed il salone del Grand Hotel Cesenatico, in occasione dell’incontro svoltosi ieri con Arianna Meloni, sorella della premier e responsabile nazionale della segreteria politica di Fratelli d’Italia, la candidata presidente per il centro destra alle elezioni regionali in Emilia-Romagna, Elena Ugolini, il viceministro Galeazzo Bignami e la deputata Alice Buonguerrieri, presidente provinciale di Forlì-Cesena di Fdi, la quale ha organizzato e coordinato l’evento, che di fatto segna l’inizio ufficiale della campagna elettorale regionale. C’era molta attesa per l’intervento di Arianna Meloni, la quale ha dichiarato che a suo avviso anche in Emilia-Romagna il centro destra può vincere: "Elena Ugolini è una donna che farà la differenza. Il bello della nostra comunità politica è che è composta da tantissimi militanti, persone che senza alcun incarico si spendono per diffondere i nostri valori. Con Fratelli d’Italia al Governo, negli ultimi due anni i posti di lavoro sono già stati 800 mila, quindi direi che siamo pronti a governare anche una Regione come Emilia-Romagna". La candidata Elena Ugolini punta su questa linea: "Vogliamo dare agli emiliano romagnoli la possibilità di essere orgogliosi del Governo regionale così come gli italiani sono orgogliosi del governo nazionale di Giorgia Meloni e di Fratelli d’Italia". Il viceministro alle Infrastrutture e trasporti Galeazzo Bignami nel suo saluto ha ricordato come Fdi ha militanti dediti e appassionati come la stessa Arianna Meloni, e che, pur non eletti, non fanno mai mancare il proprio sostegno al territorio. Al pranzo allestito al Grand Hotel Cesenatico, erano presenti altri elementi di primo piano a livello nazionale, tra cui l’onorevole Francesco Filini responsabile del programma di Fratelli d’Italia.

g.m.