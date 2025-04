’Siamo tutti Zani e salvi’ fra i ragazzi di Trani e Barletta

Dopo aver coinvolto diverse scuole superiori in Romagna, tra Cesena, Forlì, Rimini e Lugo, il progetto ’Siamo Tutti Zani e Salvi’ promosso da Zani Work è approdato anche in Puglia, toccando le città di Barletta e Trani. L’iniziativa dell’azienda cesenate - specializzata in abbigliamento tecnico, antinfortunistica e saldatura - ha l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sull’importanza della prevenzione degli incidenti sui luoghi di lavoro e sull’uso corretto dei dispositivi di protezione individuale.

Durante gli incontri, agli studenti è stato mostrato lo spot ’Siamo Tutti Zani e Salvi’, in cui atleti romagnoli raccontano come la protezione sia fondamentale anche nello sport, e alcune clip del vodcast ’Nel Cuore della Sicurezza’, dedicato alle aziende italiane d’eccellenza nel settore DPI, partner di Zani Work. A chiusura, un laboratorio creativo ha coinvolto i ragazzi nella realizzazione di una campagna di comunicazione per sensibilizzare i coetanei sulle tematiche apprese durante la mattinata. L’idea più efficace contribuirà alla creazione del nuovo spot sulla sicurezza di Zani Work.

"Promuovere la sicurezza a scuola significa investire su una generazione di futuri lavoratori più consapevoli – afferma Cristina Zani, titolare di Zani Work –. Il loro interesse ci conferma che è da qui che si costruiscono ambienti professionali più sicuri e responsabili. Mi piacerebbe portare questo progetto nelle scuole di tutta Italia". Le attività rientrano nei PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) promossi dal Miur.