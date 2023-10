Siamo tutti ‘Zani e Salvi’. "Più sicurezza sul lavoro"

Cesena, 21 ottobre 2023 – “La sicurezza non ha età e non ha sesso". Questa l’idea al centro dello spot lanciato dall’azienda Zani Work, presentato giovedì pomeriggio nella sede dell’azienda a Torre del Moro. Zani Work, storica realtà cesenate specializzata in abbigliamento tecnico, antinfortunistica e saldatura, ha lanciato la campagna ’Siamo Tutti Zani e Salvi’, l’iniziativa di sensibilizzazione volta a promuovere una maggiore conoscenza e consapevolezza sui dispositivi di protezione individuale e sull’abbigliamento tecnico da lavoro e sull’importanza di un uso corretto.

Isabella e Cristina Zani, titolari di Zani Work

Durante l’evento è stato presentato lo spot della campagna, che vede protagonisti 7 sportivi romagnoli: Alessandro Agostini, campione italiano di motociclismo, Dylan Donati, campione italiano di rugby, Martina e Valentina Facciani, campionesse italiane di corsa, Michela Lantignotti, campionessa italiana di beach volley, Andres Martin, campione italiano di skateboard e Beatrice Ricchi, campionessa italiana di softball. Alla campagna ha partecipato inoltre un ottavo campione, Lorenzo Boschetti, fra i migliori atleti nel ranking mondiale del kite foil.

La protagonista dello spot è una giovane donna che rappresenta la categoria del lavoratore e che lungo la strada, per raggiungere il lavoro, incontra gli sportivi testimonial della campagna: ognuno di loro le consegna il dispositivo di protezione abbinato al suo sport. "La scelta di una giovane donna è motivata dal concetto che la sicurezza non ha età e non ha sesso – dichiarano Isabella e Cristina Zani, titolari di Zani Work -. La scelta degli sportivi è stata guidata dall’esigenza di individuare le discipline per le quali si indossano gli stessi dispositivi di protezione necessari in determinati ambiti lavorativi: dai caschi ai guanti, dagli occhiali alle ginocchiere, dalle scarpe tecniche alle cuffie antirumore".

Gli sportivi romagnoli testimonial della campagna ’Siamo Tutti Zani e Salvi’ sono stati grandi protagonisti dell’evento che si è tenuto in azienda, alla presenza di istituzioni, fornitori, clienti e giornalisti. Durante l’open day hanno intrattenuto il pubblico con performance sportive nel piazzale in esterno, inoltre sono saliti in passerella durante la sfilata organizzata in collaborazione con Payper, partner storico di Zani Work. Insieme a giovani sportivi del territorio, hanno presentato dei look creati con gli abiti da lavoro rivisitati in modo fashion, per richiamare le varie discipline sportive. Lo spot è online da ieri.