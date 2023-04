Siccità, appello di Legacoop "Intervenire con il Pnrr"

"E’ emergenza acqua, l’agricoltura non ce la fa". Le cooperative agroalimentari per far fronte a siccità e cambiamento climatico chiedono investimenti e interventi sul Pnrr per contrastare l’emergenza. E’ uno dei temi emersi ieri mattina nella sede di Apofruit, dal coordinamento indetto da Legacoop Romagna per fare il punto sulle questioni più calde del comparto, in vista della stagione delle assemblee di bilancio. Erano presenti il presidente di Legacoop agroalimentare nazionale Cristian Maretti e la responsabile affari europei Simona Caselli, oltre al presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi, e ai responsabili di settore Stefano Patrizi e Federico Morgagni. La siccità è considerata l’emergenza più drammatica sul tavolo, ma non è l’unico problema emerso. L’agricoltura sta pagando un prezzo altissimo per i cambiamenti climatici in atto: aumento delle temperature, periodi siccitosi in aumento, perturbazioni sempre più violente e dopo le gelate si teme una riduzione della raccolta frutta. "Quello che serve – dice il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi - è una grande stagione di investimenti su una molteplicità di fronti: efficienza nella gestione dell’acqua, creando una rete di invasi di piccole e medie dimensioni, incentivi all’utilizzo di tecnologie per un impiego meno dispersivo, ristrutturazione delle reti per evitare sprechi e perdite e riuso di acque depurate". Il 2022 è stato un anno particolarmente difficile ma, nonostante il contesto difficile, le cooperative hanno sempre supportato gli agricoltori soci.