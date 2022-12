"Sicurezza, non sottovalutiamo il problema"

L’assessore comunale Luca Ferrini con uno ’street tutor’ che ha prestato servizio in centro storico (foto Luca Ravaglia)

Cesena, 27 dicembre 2022 – Natale con i tuoi. Ma non solo, purtroppo, visto che in questi giorni , tra l’aggressione avvenuta all’interno della stazione ferroviaria e gli ormai consueti problemi di vandalismo in via Mura Giardino, c’è stato anche chi si è visto costretto a condividere suo malgrado parte delle festività con sgradite compagnie. Assessore alla sicurezza Luca Ferrini, dalla Regione arrivano fondi per incrementare la presenza degli ’street tutor’, destinandone una parte espressamente all’area stazione. Può essere una soluzione? "La questione è complessa e non ci si può illudere che la soluzione sia dietro l’angolo. Nello specifico, la Regione ci è sempre molto vicina e questo è un grosso vantaggio. Sulla faccenda degli street tutor servirà una valutazione per capire l’ambito nel quale verranno inquadrati". Cosa non la convince? "Mi convince tutto, ma serve chiarezza. Lo street tutor non è un vigilantes, è una figura che si muove in un contesto urbano prevalentemente nell’area di pubblici esercizi, per verificare che non si creino situazioni a rischio. E, nel caso, allerta le forze dell’ordine". Il primo ottobre avete avviato la sperimentazione che si chiuderà il 31 dicembre. Bilancio? "Positivo. Per fortuna non si sono verificate situazioni particolarmente incresciose e in alcune occasione il loro intervento...