Sicurezza alimentare Nasce il centro Lerici

Serinar ha presentato una nuova unità operativa che verrà calata nel territorio cesenate con l’intento di rendere sempre più proficuo il rapporto tra il mondo dell’università e quello delle imprese. Si tratta del Centro C.R. (Carlo Raffaele) Lerici, che si propone di attuare, in collaborazione col Campus in Scienze degli Alimenti e sotto la responsabilità di Marco Della Rosa, nominato presidente pro-tempore, iniziative che possano favorire l’alta formazione, l’informazione e l’aggiornamento permanente degli operatori impiegati nell’ambito della qualità e della sicurezza alimentare. Le sue attività saranno comunque aperte anche alla cittadinanza.

"L’intento - ha confermato Della Rosa – è quello di valorizzare la vocazione territoriale di questa fetta di Romagna, fortemente legata all’agricoltura e di conseguenza all’alimentazione. Lo dimostrano le tante aziende, anche di primissimo piano, che vi sono insediate e le opportunità di un settore che si sta evolvendo verso nuovi orizzonti senza però perdere i riferimenti ai quali sono sempre stati legati. Proprio per questo il coinvolgimento del territorio è essenziale e le adesioni al progetto che stiamo ricevendo sono decisamente incoraggianti. Cito il Gruppo Amadori e Orogel e tanto per fare un esempio, il primo appuntamento che abbiamo in programma, e che si svolgerà in autunno in una data ancora da definire, sarà proprio dedicato al ruolo della catena del freddo in ambito alimentare". Il Centro Lerici, che prende il nome da uno dei pionieri della ricerca e della didattica nelle scienze e tecnologie alimentari del panorama italiano prematuramente scomparso nel 2000, permuoverà anche l’istituzione di un omonimo premio destinato alle migliori tesi di dottorato di ricerca redatte a livello nazionale proprio in tema di Scienze e Tecnologie Alimentari.

Luca Ravaglia