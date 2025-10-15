Sicurezza alla Malatestiana. Nuove telecamere ed educatori in azione

Un nuovo progetto e nuovi investimenti per tutelare la Biblioteca Malatestiana. Perché una memoria Unesco merita tante cose, ma di certo non quella di finire ostaggio di personaggi male assortiti o di gruppetti di giovani e giovanissimi che tengono comportamenti inadeguati, nei confronti del resto dell’utenza e pure dello stesso patrimonio bibliotecario. Dopo i fatti che nei mesi scorsi avevano visto gruppetti di adolescenti bruciare fogli di carta e importunare gli altri frequentatori anche con grida e schiamazzi (anche persone adulte si sono rese protagoniste di comportamenti non consoni), il Comune di Cesena ha programmato una serie di interventi volti a potenziare la sicurezza. Nell’ambito del progetto regionale ‘Un’altra stazione’, è infatti stato ottenuto un contributo di 128.000 euro a fronte di una spesa complessiva prevista di 160.000 euro per la realizzazione di alcuni specifici interventi finalizzati a migliorare la sicurezza urbana e la capacità operativa della polizia locale. Il finanziamento consentirà al Comune di proseguire e garantire lo svolgimento delle attività di ‘Ciacarè’ e dell’Educativa di strada, di assicurare il servizio di street tutor in centro città e di avviare un nuovo progetto per la creazione di un’équipe sperimentale in Biblioteca Malatestiana volta all’integrazione di figure dedicate alla promozione, alla facilitazione dell’inclusione sociale che possano assumere funzione di riferimento per la gestione delle dinamiche relazionali tra utenti, con particolare attenzione ai giovani e ad altre categorie vulnerabili, come, ad esempio, le persone senza dimora. Fondamentale inoltre risulterà il potenziamento del sistema di videosorveglianza della Biblioteca Malatestiana, dotandolo di tecnologie più moderne, integrate e immediatamente fruibili dalle forze dell’ordine. L’obiettivo è duplice: garantire un presidio più efficace delle aree a rischio e consentire agli agenti di operare in tempo reale.

"La tematica è nota – ha commentato l’assessore alla sicurezza Luca Ferrini – e il nostro intento è stato fin da subito quello di intervenire per risolvere il problema. Negli ultimi tempi il quadro è fortunatamente migliorato, perché evidentemente l’innalzamento dei controlli ha portato i suoi frutti. Questo in ogni caso non deve portarci a cantare vittoria: la guardia deve sempre restare alta. Lo dimostra anche la nuova serie di interventi ai quali daremo seguito".

In cima alla lista c’è l’installazione delle nuove telecamere, che copriranno anche angoli per ora ciechi. "Vedere una biblioteca con tanti frequentatori, per lo più giovani e giovanissimi, è bellissimo, però poi serve che quelle persone si rendano conto del luogo che frequentano e dei comportamenti che sono richiesti. Sono sempre favorevole al divertimento e alle risate tra amici. Se devono essere sguaiate però non possono avvenire in un luogo come quello". In quest’ottica rientra il ruolo dell’Educativa di strada: "Gli operatori che entreranno in azione nel prossimo futuro avranno anche la possibilità di varcare la soglia della Malatestiana e di intercettare persone che agiscono fuori dalle righe, coinvolgendole magari in diversi progetti ludici e aggregativi. Da svolgere in altri luoghi". C’è attesa di riscontri anche da parte dell’utenza, che pure in larga parte in queste ore ha confermato un miglioramento della situazione rispetto al recente passato che aveva invece generato numerose preoccupazioni.