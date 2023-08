"Sicurezza alla stazione, il buonismo della sinistra ha fallitto l’obiettivo"

Fratelli d’Italia contesta in toto le dichiarazioni dell’assessore comunale Luca Ferrini in tema di sicurezza nella zona stazione ferroviaria, dopo l’aggressione al titolare del bar Capolinea, "L’approccio buonista della sinistra ha fallito. L’unico presidio fisso è la telecamera per far multe" affermano Luca Lucarelli coordinatore comunale di Fratelli d’Italia e Marco Casali, dirigente di FdI. Il partito di Giorgia Meloni chiede una svolta in materia di sicurezza e, nello specifico dell’area della stazione, propone un presidio fisso delle forze dell’ordine prima che le cose sfuggano di mano. "E purtroppo la cronaca ci consegna nuovi episodi di violenza – riprendono i due esponenti di FdI – e l’unico presidio fisso resta la telecamera della corsia preferenziale degli autobus che, immancabilmente, falcidia i cesenati che vanno alla stazione a prendere un proprio caro e non si accorgono del divieto messo apposta per fare cassa. L’amministrazione, anche in questo caso, usa due pesi e due misure: meglio punire un divieto di sosta o di accesso, piuttosto che impegnarsi seriamente, con uomini e progetti, per far fronte a un crimine dilagante in una zona cruciale della città: una situazione che dovrebbe oltremodo preoccupare visto l’imminente inizio del nuovo anno scolastico, quando l’area sarà nuovamente frequentata da tanti ragazzi. Purtroppo questa è la triste realtà che ormai i cesenati conoscono fin troppo bene – proseguono Lucarelli e Casali – L’assessore Ferrini parla di strategie a lungo termine, ma è solo una tattica per guadagnare tempo e nascondere l’inefficienza dell’Amministrazione: tenta di buttare la palla in tribuna aggrappandosi alla complessità del problema. Il problema sarà anche complesso, ma di sicuro non risolve con quella logica buonista che pervade la Giunta Lattuca: bisogna andare con decisione alla radice del problema per risolverlo e quindi bisogna evitare le cause da cui il fenomeno è generato, a partire dalla presenza di certi soggetti e dai pochi controlli e sistemi di monitoraggio e dissuasione presenti. Intanto i cesenati si prendono le multe di un tutor rigidissimo, quello sì che è repressivo, e vedono la loro prima porta della città in mano a vandali, ubriachi, drogati e relative reti di approvvigionamento".

Fdi chiede concretezza per sradicare il fenomeno: "Modificarne il corso e rendere la stazione più sicura non è né di destra e né di sinistra. L’approccio alla soluzione invece è invece una decisione politica – concludono Lucarelli e Casali - per la quale la sinistra pare ad oggi aver ampiamente fallito".