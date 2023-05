"Sicurezza antisismica, intervenga la Regione"

Contrastare il rischio sismico del comune di Gambettola, in provincia di Forlì-Cesena, con l’aiuto della Regione. A chiederlo, in un’interrogazione, è Massimo Bulbi (Pd), riferendosi in particolare alla situazione di pericolo in cui, a suo dire, si troverebbe il plesso scolastico ‘Ippolito Nievo’."L’amministrazione comunale – scrive Bulbi - si è attivata da tempo per risolvere la situazione del plesso scolastico. Nel 2019, poiché il costo per l’adeguamento sismico e per l’efficienza energetica si avvicinava a quello della sostituzione completa dell’edificio, è stato commissionato uno studio di fattibilità per la costruzione di una nuova scuola innovativa...da realizzare su un terreno di circa 13.000 mq e de-localizzata rispetto a quella esistente, avrebbe risolto anche il problema della sistemazione temporanea degli alunni per tutto il periodo di costruzione del nuovo edificio". Ma, spiega ancora il consigliere, "i criteri di selezione per l’assegnazione dei finanziamenti del Pnrr hanno penalizzato il progetto, che ad oggi non risulta finanziabile".

Bulbi invita la Giunta a sostenere Gambettola per garantire la sicurezza di studenti e personale, chiede quali soluzioni si intendono mettere in campo per l’adeguamento sismico del plesso scolastico o per la realizzazione di un nuovo plesso scolastico "supportando così l’amministrazione comunale di Gambettola che da tanto tempo chiede aiuto".