Sicurezza, bloccati quattro Tir

E’ stato un fine settimana intenso per gli uomini della polizia stradale di Forlì, che hanno presidiato il territorio provinciale con 60 pattuglie che hanno contestato oltre 120 infrazioni al codice della strada, ritirando cinque carte di circolazione. Venerdì, in particolare, sono stati passati al setaccio i tir sul tratto cesenate della A/14 e sulla vicina viabilità ordinaria, per verificarne l’idoneità alla circolazione insieme agli ingegneri della Motorizzazione a Pievesestina. I controlli hanno fatto emergere irregolarità di ogni tipo: gomme lisce, specchietti retrovisori spaccati, paraspruzzi rotti o del tutto mancanti, ammortizzatori ormai scarichi e portelloni posteriori pronti a staccarsi dal resto del camion da un momento all’altro, con il rischio di coinvolgere altri autisti o motociclisti incolpevoli. Così 4 tir sono stati sospesi dalla circolazione, in attesa del ripristino delle condizioni di sicurezza. Solo nel corso dei controlli di venerdì sono state rilevate 35 infrazioni con sanzioni per 2.500 euro. Sabato mattina, invece, un camionista 46enne è stato denunciato per furto aggravato per aver sottratto capi di abbigliamento all’interno del punto ristoro dell’area di servizio Rubicone sud. Infine 2 automobilisti sono stati sorpresi a guidare senza avere la patente.