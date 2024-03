"Sicurezza, cittadini diteci le criticità"

La sicurezza dellle persone, nella molteplicità dei suoi aspetti è al centro di un incontro promosso da Fratelli d’Italia che si terrà questa sera alle 20.30 nella sede del quartiere Dismano in via Kuliscioff. Verranno prese in esame la sicurezza personale, quella del patrimonio, il rispetto della legalità e la sicurezza idraulica. L’incontro intende anche raccogliere stimoli e scrivere assieme ai cesenati il programma per le elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno.

Con la guida dell’avvocato Emanuele Gentili, si alterneranno gli interventi di Roberto Meloni (segretario provinciale Sap, sindacato di Polizia), Roberto Galeotti (segretario provinciale Siulp, Sindacato di Polizia), Daniele Domenichini (ingegnere ed ex dirigente Consorzio di Bonifica della Romagna), Giuseppe Satanassi (presidente Comitato ’Dilaghiamo’ Lago di Quarto) e Mauro Mazzotti (presidente dei Comitati alluvionati di Cesena). Conclusioni di Marco Casali, (nella foto) candidato sindaco del centrodestra, che ha indicato la sicurezza tra i pilastri del programma di coalizione.

"Le cronache ci restituiscono un quadro di un territorio che, al contrario di ciò che racconta la sinistra, non è più quell’isola felice di un tempo – sottolineano Alice Buonguerrieri, deputato e presidente provinciale di Fratelli d’Italia, e Luca Lucarelli, coordinatore comunale di FdI. L’alluvione ci ha invece restituito un territorio fragile e insicuro per chi vi abita e lavora, a cui è mancato per troppo temp, la necessaria manutenzione. Questa è la poco edificante eredità di decenni di amministrazioni comunali e regionali in mano alla sinistra: sulla sicurezza, prerequisito di un territorio competitivo serve un cambio di passo che Fratelli d’Italia si impegna a fare". Per i cittadini che non potranno partecipare ma sono interessati a fornire un contributo scrivere a cesenafratelliditalia@gmail.com.