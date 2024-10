Sicurezza, controlli dei carabinieri. Cinque giovani denunciati . Tre segnalati alla Prefettura

Cinque persone denunciate e tre segnalate alla Prefettura. E’ il risultato dei controlli straordinari dei carabinieri della Compagnia di Cesena che, nei giorni scorsi, hanno predisposto dei servizi straordinari per contrastare reati predatori, spaccio di sostanze stupefacenti e guida sotto l’abuso di sostanze alcoliche o psicotrope.

Un cittadino straniero è stato denunciato per detenzione ai fini spaccio con sequestro di circa 13 grammi di hashish e marijuana; tre giovani sono stati segnalati alla Prefettura per uso personale di stupefacenti e sequestro di circa 7 grammi tra hashish e marijuana; un automobilista è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1 grammo per litro, patente di guida ritirata per la successiva sospensione; due stranieri sono stati denunciati perchè in possesso di un ‘nunchaku’ (un’arma tipica delle arti marziali orientali, costituita da due bastoni uniti da una catena), un coltello con lama di 13 cm e un paio di forbici di grosse dimensioni. Questi oggetti sono stati sequestrati. Uno straniero è stato denunciato per soggiorno illegale sul territorio dello Stato nei confronti del quale sono state avviate le procedure per l’espulsione.

Inoltre i carabinieri hanno effettuato 12 contestazioni al codice della strada, 16 perquisizioni e ispezioni personali e veicolari, 187 persone controllate e 2 esercizi pubblici controllati. E questi servizi dei Carabinieri del Comando Compagnia di Cesena proseguiranno anche nelle prossime settimane.

e. p.