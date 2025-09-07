Sicurezza dei ponti, investiti quasi 5 milioni

Con l’imminente pubblicazione del bando di gara per la realizzazione dei lavori al Ponte del Gatto nel principale ingresso cittadino di Cesenatico, dove inizia il porto canale, la città compie un altro importante passo nell’ambito di un piano di riqualificazione e messa in sicurezza di tutti i ponti presenti sul territorio. Il Ponte del Gatto sarà qualcosa di più di un semplice manufatto, perché diventerà a tutti gli effetti il biglietto da visita della città, con una pista ciclabile, marciapiedi ed una balconata affacciata sul Museo della Marineria. Una volta conclusa la complessa conferenza dei servizi, necessaria soprattutto per definire come saranno realizzati i nuovi collegamenti di acqua, linee elettriche, pubblica illuminazione, gas, linea telefonica, fogne, fibra ottica e tutto quanto passa sotto la strada, il progetto esecutivo è ormai pronto ed è a buon punto l’iter per stabilire le tempistiche del bando. E’ interessante il fatto che la commissione non guarderà soltanto l’offerta economicamente più vantaggiosa, ma anche le modalità del lavoro e soprattutto la tempistica.

A bilancio è prevista una spesa di 2,1 milioni di euro ed i lavori saranno ultimati entro il 2026. Il progetto di fattibilità è stato realizzato da uno studio di architettura ed ingegneria che sul territorio è una garanzia, il Binini Partners di Reggio Emilia, lo stesso studio che a Cesenatico in passato ha già realizzato il progetto delle Porte Vinciane, piazza Spose dei Marinai e la passeggiata del porto canale. L’amministrazione comunale ha iniziato nel 2018 un percorso molto importante sulla verifica della sicurezza di tutti i ponti del territorio, cosa che non era mai stata realizzata prima. Questo ha portato a una serie di interventi senza precedenti per la messa in sicurezza e la garanzia della tenuta statica delle stesse strutture.

Il ponte ciclopedonale di via Ferrara che attraversa la Vena Mazzarini in centro, due anni fa, tra la primavera e l’estate 2023 è stato demolito e ricostruito con un investimento di 380mila euro, dei quali 300mila finanziati con un bando del Pnrr, 80mila euro finanziati dal Comune. Il ponte di viale Roma è stato demolito è ricostruito lo scorso anno con un investimento di 1 milione e 400mila euro, di cui 800mila euro coperti da fondi provenienti dal Pnrr e 600mila sborsati dal Comune; nelle campagne il ponte di via Vetreto in corrispondenza dell’attraversamento del canale Fossalta del Rigoncello, è stato demolito e ricostruito con un investimento di 150mila euro in sinergia con il Comune di Cesena. Fra i prossimi lavori, oltre al Ponte del Gatto, c’è la demolizione e ricostruzione del ponte di via Fenili con un investimento di 700mila euro.

Giacomo Mascellani